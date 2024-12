Ilgiorno.it - Notte di follia all’ospedale di Busto Arsizio, patteggia un anno la madre incinta che ha preso a testate un’infermiera

(Varese), 23 dicembre 2024 – Hato undi carcere la donna che ieri, domenica 22 dicembre, ha dato in escandescenze al pronto soccorso dell’ospedale di. La donna, arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, è comparsa questa mattina davanti al giudice per il processo per direttissima. Con problemi di tossicodipendenza, ha scatenato un pandemonio in ospedale nellaa cavallo fra sabato e domenica, assieme a un amico anch’egli con problemi legati al consumo di stupefacenti.di tre figli e in attesa del quarto, ha detto al giudice di avere avuto una reazione scomposta per timore di non ricevere cure adeguate per il problema per il quale si era recata in pronto soccorso. Una reazione scomposta, è dire poco. La reazione furibonda È stata in realtà unadi violenza e, in cui la gestante – per quanto possa sembrare incredibile, a dare rinforzi è intervenuto anche un maghrebino che, portato in ospedale da un’ambulanza, ha dato man forte e partecipato all’aggressione – assieme all’uomo che l’accompagnava, nel pieno della, alle tre, ha trasformato in un inferno il triage.