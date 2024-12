Ildifforme.it - New York, dà fuoco ad una donna in un vagone della metro e la uccide: arrestato

Leggi su Ildifforme.it

Per ora non si hanno notizie sull'identitàvittima, né è possibile scoprire la sua età o la sua etnia a causa delle ferite gravissime riportateL'articolo New, dàad unain une laproviene da Il Difforme.