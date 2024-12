Agrigentonotizie.it - "Nessun effettivo miglioramento del servizio": il Tar respinge richiesta da 16 milioni della ex Girgenti acque

Leggi su Agrigentonotizie.it

Ancora uno stop da parte dei giudici amministrativi alle richieste economiche(fu)nei confronti dell'Ato Idrico.Dossier. Rubinetti a secco, ma le bollette dell'acqua saranno più care per gli agrigentini: ecco perché Al centro del ricorso andato in decisione in questi.