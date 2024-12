Fanpage.it - Natale in Casa Cupiello in onda su Rai1 il 26 dicembre: il regalo di Natale di Vincenzo Salemme

Leggi su Fanpage.it

Dopo il grande successo ottenuto ad aprile 2023 con Napoletano? E famme ‘na pizza, che ha conquistato pubblico e critica, tornacon un programma di Rai Cultura. Ingiovedì 26in prima serata su, in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, il commediografo e regista napoletano porta in scenain, la commedia "eduardiana" per eccellenza.