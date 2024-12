Bergamonews.it - Natale al cinema: Cortina Express, Diamanti, Mufasa, Conclave e Alessandro Siani

Leggi su Bergamonews.it

Arriva al”. Il film, che approda nelle sale lunedì 23 dicembre, nel cast annovera Christian De Sica, Lillo, Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Veronica Logan e Marco Marzocca.In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “– Il Re Leone”, “Oceania 2”, “”, “” e “Io e te dobbiamo parlare”.Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in settimana.LUNEDI’ 23 DICEMBRECAPITOL MULTISALA a Bergamo(non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo“Una notte a New York” (Daddio) – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);“La stanza accanto” (ore 18:30).TEATRO DEL BORGO a Bergamo“– Il Re Leone” (ore 17:30 e 20:30).LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo“Dopo mezzanotte” (ore 21).