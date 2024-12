Musica | Lucio Corsi annuncia il Club Tour 2025 Il 23 aprile live a Napoli alla Casa della Musica

Leggi su Ildenaro.it

oggi il, prodotto da Magellano Concerti, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane nel mese di. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 16:00. Info a questo link.E domani 24 dicembre pubblicherà lasession del brano inedito “Nel cuorenotte”, che sarà disponibile solo sul suo canale YouTube dalle ore 23:00.L’artista parteciperà75esima edizione del Festival di Sanremo (11-15 febbraio), in gara per la prima volta, con il brano “Volevo essere un duro”.“Adripartono i concerti. Inseguire le canzoni di città in città è senza dubbio la cosa che amo di più, è la cosa che sogno da quando ero bambino.” dichiara“Salire sul palcoscenico vuol dire incontrare la, come dice Paolo Conte in “Alle prese con una verde milonga”.