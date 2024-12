Musica | Concerto per un giorno di Festa alla Reggia di Caserta

Leggi su Ildenaro.it

Giovedì 26 dicembre 2024, la Cappella Palatina delladiospiterà l’attesissimo “per undi”, evento conclusivo della XXX edizione della Rassegna Autunnole – Suoni e Luoghi d’Arte. L’appuntamento, che avrà inizio alle ore 11.15, si conferma una delle più amate tradizioni culturali del periodo natalizio in Campania.Protagonista delsarà l’Orchestra da Camera di, diretta dal Maestro Antonino Cascio e accompagnata dal violinista di fama internazionale Giovanni Angeleri, vincitore del Premio Paganini nel 1997 e ospite regolare dell’ensemble. In programma alcune delle pagine più celebri del classicismo viennese, scelte per esaltare il connubio tra brillantezzale e rigore culturale che caratterizza l’evento sin dsua istituzione nel 1992.