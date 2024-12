Ilpiacenza.it - Murelli (Lega): «I medici di famiglia certificano il fallimento dei Cau»

Leggi su Ilpiacenza.it

«Ritengo grave che il sindacato deidiFimmg non abbia rinnovato l’accordo sui Cau, i centri di assistenza per le urgenze. Una presa di posizione che viene direttamente da professionisti della sanità e che dimostra ciò che il centrodestra in Regione Emilia-Romagna diceva da tempo.