Muore asfissiato per le esalazioni del gas della stufa | lo trovano dopo due giorni

San Leo (Rimini), 23 dicembre 2024 – I vicini di casa, da qualche giorno, non avevano più sue notizie. Così stamattina sono andati a bussare alla portasua abitazione, in località Calvillano, a San Leo, senza però ottenere risposta. Per l'inquilino di 67 anni, tuttavia, non c'era già più nulla da fare. Carabinieri e vigili del fuoco, entrando nell'appartamento, lo hanno trovato senza vita. A nulla è valso l'intervento del 118, arrivato sul posto con un'ambulanza. Un decesso che risale, con ogni probabilità, ad un paio difa, forse a sabato o domenica. Stando ai primi accertamenti, il 67enne sarebbe mortoa causa delledi unache probabilmente non era stata spenta in modo corretto e che durante la notte avrebbe saturato di gas l'ambiente portando quindi al decesso di Magalotti.