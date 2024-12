Ilpiacenza.it - Motonautica: «Nel 2025 dei ragazzi saliranno di categoria»

Leggi su Ilpiacenza.it

Ritrovo natalizio originale con una gara di "Go Kart" per tutto il team, piloti e meccanici, della C&B Racing eSan Nazzaro, un momento di festa e sport anche per fare il bilancio della stagione agonistica appena conclusa. Il 2024 è stato un anno di grandi soddisfazioni per le società.