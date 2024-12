Quotidiano.net - Ministro giordano a Damasco per colloqui con Jolani

Il capo della diplomazia giordana Ayman Safadi è oggi aper incontrare il nuovo leader della vicina Siria, al-, ha annunciato il suo ministero. Safadi " aoggi incontrerà il comandante in capo della nuova amministrazione siriana, così come altri funzionari siriani", ha affermato il ministero in una breve nota.