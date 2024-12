Fanpage.it - Milly Carlucci a Sanremo 2025, dopo il successo di Ballando l’ipotesi di un posto al fianco di Conti

Leggi su Fanpage.it

Tra i nomi ai quali Carlostarebbe lavorando per la co-conduzione dic'è quello di, reduce dal grandedicon le Stelle. Intervistata da Fanpage.it aveva detto in merito a questo scenario: "Sarebbe bellissimo lavorare con Carlo, ma al momento lui non me ne ha parlato".