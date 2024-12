Milanotoday.it - Milano, ragazzo minacciato con un guinzaglio (di un pitbull) e rapinato

Leggi su Milanotoday.it

In tre contro uno. Con uncome "arma". Undi 28 anni, della Repubblica Dominicana, è stato aggredito edomenica pomeriggio da tre giovanissimi poi arrestati dalla polizia. Il blitz del branco è andato in scena verso le 17.40 all'angolo tra viale Sarca e via Bignami. .