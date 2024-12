Milan subito il rinnovo di Reijnders per respingere un’insidia Reale

Pianetamilan.it - Milan, subito il rinnovo di Reijnders per respingere un’insidia Real(e)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla trattativa deldel contratto di Tijjanicon il. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, infatti, ha praticamente chiuso i negoziati: manca soltanto l'ufficialità, ma si tratta di un dettaglio., attualmente sotto contratto con ilfino al 30 giugno 2028 per uno stipendio da 1,7 milioni di euro netti a stagione, firmerà un nuovo accordo fino al 30 giugno 2029 (con opzione per il prolungamento di un'ulteriore stagione, scadenza 30 giugno 2030): il suo stipendio raddoppierà, passando a 3,5 milioni di euro netti all'anno più bonus. Una mossa, questa, che aiuterà a tenere lontano le pretendenti al cartellino del centrocampista olandese. Questa, almeno, è la speranza del, perché il suo numero 14 è nel mirino di tanti top club europei.