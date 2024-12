Pianetamilan.it - Milan, Saelemaekers meglio di Chukwueze? I numeri dicono altro

Leggi su Pianetamilan.it

è entrato nel mirino dei tifosi dopo la prestazione deludente e i tanti errori contro il Verona (leggi qui). Il nigeriano non sta vivendo una grande stagione. L'esterno rossonero aveva chiuso la sua esperienza con Stefano Pioli in netta fase ascendente, sembrando tra i più in forma della rosa. Stessa cosa per quanto riguarda questa estate, dove il nigeriano sembrava poter essere fondamentale nel nuovodi Paulo Fonseca., invece, non è ancora riuscito a ingranare al massimo e sono più le partite dove ha raccolto voti insufficiente che quelle in cui è stato promosso da tifosi e giornalisti. Dopo le buone prestazioni recenti di Alexis, molti si sono chiesti se il cambio ha davvero avuto effetti positivi. Cosa? Dai dati di 'Sofascore' e 'Opta', possiamo vedere comesia nettamente avanti rispetto aper quanto riguarda la fase offensiva.