Milan Criscitiello | Progetto? No sconforto Camarda gestito male E il futuro…

Ilnon sta vivendo una grande stagione: i rossoneri non sono più in corsa per lo Scudetto e anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions League è in fortissimo dubbio. Micheleha scritto un editoriale per il sito di Sportitalia. Tra gli argomenti anche la gestione stagionale del. Ecco le critiche del giornalista. "Intanto il, nonostante la vittoria di Verona, resta nel mirino. Per gioco, gestione e società assente. Questo club deve decidere e spiegare cosa fare del futuro. Così avanti non si può andare". Poi il giornalista si sposta sul mercato: "Gli acquisti estivi, non tutti, non hanno funzionato e quelli che sono rimasti non hanno più la voglia di lottare per questa maglia. Bisognava fare piazza pulita e allo stesso tempo c’erano i fondi per ricostruire dalle macerie diello".