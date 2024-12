Liberoquotidiano.it - Migranti: Magi (+Eu), 'governo travisa Cassazione per fare tragico gioco dell'oca'

Roma, 23 dic (Adnkronos) - "E' surreale: invece che dichiarare il fallimento'operazione, in un vertice diMeloni ha deciso di andare avanti con la sciagurata strada dei centri in Albania. Con une tre carte, l'esecutivo ha scelto dire volontariamente la pronunciaa Corte disul decreto flussi, nella parte che riguarda i Paesi sicuri”. Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo. "Un'oca, dove l'esecutivo fa finta di niente e ritorna alla casella di partenza, ignorando le sentenze dei tribunali suideportati illegalmente in Albania dale subito “rimpatriati” in Italia, facendo spallucce sullo spreco di risorse per queste sadiche cattedrali nel deserto, e piegando a suo favore la pronunciaa Corte, che sui Paesi sicuri - spiega- ha affermato sì che ilpuò modificare la lista, ma ha anche ribadito che resta in capo ai giudici la discrezionalità giurisdizionale".