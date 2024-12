Lortica.it - Michele Menchetti: “non più Houston ma zona Porcinai: abbiamo un problema”

“Da molto tempo gli abitanti e i commercianti dellatra via Madonna del Prato, via Spinello e i giardinistano vivendo disagi e situazioni indecorose. Si ritrovano, infatti, a dover togliere la sporcizia ogni fine settimana, depositatasi davanti ad abitazioni, garage e attività. La loro ‘colpa’ è quella di trovarsi nei pressi di un noto locale della movida aretina dove i giovani fanno abuso di alcol con varie conseguenze fisiologiche e altre come rumore e atti vandalici. Una situazione simile a quella denunciata da anni in piazza della Badia.L’intera amministrazione comunale dovrebbe sentirsi coinvolta, dal sociale alle politiche familiari, dalle politiche giovanili al decoro urbano. Ma tutto tace. Quello che non tace è di sicuro il baccano notturno che impedisce ai residenti il riposo.