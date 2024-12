Ilfattoquotidiano.it - “Metro” chiude, stop all’attività dei giornalisti dal 31 dicembre. Il Cdr: “La comunicazione arrivata alla vigilia di Natale”

Interruzione della produzione dal 232024 e dell’attività lavorativaca dal 312024. È questa laal Comitato di redazione dsocietà editrice del quotidiano freepress “” e del sitonews.it. Lo rende noto stesso Cdr disottolineando come ladella Nme – New Media Enterprise Srl (in liquidazione) sia“con perfetto e cinico tempismodi“.Il Cdr fa anche il punto di quanto accaduto prima, “mentre sono state avviate le trattative – con il sostegno sindacale dell’Associazione Stampa Romana e dell’Associazione Lombarda dei– per garantire la massima protezione alle colleghe e ai colleghi”. Viene ricordato l’approdo diin Italia, “da un’idea nata nel Nord Europa”, avvenuto il 3 luglio del 2000 a Roma e pochi mesi dopo a Milano.