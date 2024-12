Tg24.sky.it - Meteo, ondata di gelo a Natale: pioggia, neve e venti forti. Le regioni coinvolte

Continuano le perturbazioni e l'Italia si prepara ad un nuovo peggioramento delle condizioni metereologiche. Fenomeni particolarmente diffusi e intensi nelledel Centro-Sud, mentre gli unici segnali di miglioramento si registreranno al Nord, dove le piogge, attualmente in atto sul Triveneto, si andranno ad assorbire. Già in questa prima parte della mattina, si registrano piogge e nevicate a bassa quota tra la Romagna, le Marche, il Molise e la Puglia. Piogge sparse invece sono state segnalate sulla Sardegna, la Campania, la Calabria e sull'area più orientale della Sicilia. Sarà proprio su questeche si concentra l'attenzione per le prossime ore, in quanto il quadrorologico continuerà a rimanere piuttosto instabile per tutto il corso della giornata. Nella seconda parte della settimana, tuttavia, è probabile un rinforzo dell’alta pressione che riporterà stabilità su gran parte del Paese.