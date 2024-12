Lapresse.it - Medioriente, Pizzaballa: “Gesù viene al mondo senza posto, come martoriati in Terra Santa”

“Quest’anno la Natività segna anche l’inizio del Giubileo, un anno dedicato alla speranza. Abbiamo bisogno di speranza in questa, segnata da tanta violenza, odio e ferita dal disprezzo e dalla paura”. Così il cardinale Pierbattista, Patriarca Latino di Gerusalemme, nel suo messaggio di Natale 2024. “Il Vangelo ci dice anche che per questo importante evento della storia, la nascita del Salvatore, non c’è: ‘Lo pose in una mangiatoia, perché non c’eraper loro nella locanda’.entra nella storia così,colui che non trova, che non si impone, che non pretende, che non fa la guerra per trovare un”, afferma Piazzaballa, che aggiunge: “non pensare ai tanti emarginati, per i quali sembra non essercinel, e anche ai nostri tanti fratelli e sorelle in questa martoriata, per i quali sembra non esserci, dignità o speranza?”.