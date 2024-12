Ilrestodelcarlino.it - Mecenate dello sport, premiato Giuliano Tosti

riceve l’oscar 2024 al. Nel corso del tradizionale Gran Galà, andato in scena sabato sera sul palco del teatro Ventidio Basso l’ex presidente dell’Ascoli, titolare e amministratore delegato della nota azienda Ciam ha ricevuto l’importante riconoscimento per il sostegno profuso da decenni a supporto di tantissime realtàive del territorio. Nel corso della serata si sono susseguiti tanti momenti che hanno visto celebrati i numerosi risultatiivi ottenuti nel corso dell’annata da atleti e società di ogni disciplinaiva. A fare gli onori di casa il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore alloNico Stallone. Emozionante l’omaggio dedicato al presidentissimo Costantino Rozzi in ricorrenza del trentennale della sua scomparsa. Un’attenzione particolare poi è stata rivolta alle cento torri che saranno città europea