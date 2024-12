Monzatoday.it - Maurizio Riva il noto commerciante morto nell'incidente stradale insieme al suo cane

Leggi su Monzatoday.it

Besana Brianza piangeilche sabato ha perso la vita in un tragico. Il dramma si è consumato sabato mattina quando l’uomo è stato investito in via Alcide de Gaspari da un’auto mentre stava passeggiandoal suoche teneva al.