Lidentita.it - Manovra, l’opposizione accusa: “Monocameralismo di fatto”

Leggi su Lidentita.it

È polemica in Senato dove sono in corso i lavori per l’approvazione della. Le opposizioni lamentano di essere praticamente esautorate da un reale e approfondito esame della legge di Bilancio che sarà licenziata nella versione trasmessa dalla Camera, senza alcuna possibilità da parte del Senato di intervenire per modificarla. Le tempistiche, infatti, non consentono .: “di” L'Identità.