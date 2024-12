Messinatoday.it - Maltempo, Gioiosa Marea rischia l'isolamento: chiuso un tratto di Statale

Leggi su Messinatoday.it

A causa del forte vento che ha determinato condizioni meteo avverse, è al momentoundella strada113 “Settentrionale Sicula”, fra i km 80,500 e 80,100, in entrambe le direzioni, in località. Fino a quando non si avranno condizioni meteo favorevoli, è prevista.