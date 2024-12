Fanpage.it - Luigi Mangione si dichiara innocente: ma le impronte lo inchiodano, rischia la pena di morte

Il 26enne, accusato di aver ucciso l'amministratore delegato di UnitedHealthCare, è apparso in tribunale a New York insieme ai suoi legali. "Ci batteremo fino in fondo a livello statale o federale", ha detto Karen Friedman Agnifilo, sua avvocata.