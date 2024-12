361magazine.com - Love Game, il Gioco dell’amore – Christmas Edition: torna con due puntate natalizie

In onda su Rai DueLa casa di, dopo le quattroandate in onda la scorsa estate, si veste a festa per celebrare il Natale con due appuntamenti imperdibili: “– Il”, in onda il 27 dicembre e il 3 gennaio, in seconda serata su Rai2.Nelle duespeciali del dating/-show, sei concorrenti si sfideranno tra flirt, strategia e affinità per vincere il premio finale. Ma c’è un colpo di scena: tra loro si nasconde una coppia segreta! Se i single riusciranno a riconoscersi e scegliersi reciprocamente, vinceranno un fantastico viaggio. Ma se la coppia in incognito riuscirà a ingannare tutti. sarà lei a prendersi la vittoria!Alla conduzione di– programma nato da un’idea degli autori Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici – Alice Brivio, che accoglierà i concorrenti e cercherà di indagare la loro reale situazione sentimentale con il suo stile frizzante e coinvolgente; Claudio Guerrini, storica voce radiofonica e volto noto del piccolo schermo, che porterà la sua energia pungente e le sue domande dirette per scuotere gli animi e mettere alla prova la sincerità dei partecipanti; Reyson Grumelli, attore e cantante, che saprà tirare fuori il lato più romantico dei protagonisti grazie alla sua dolcezza e sensibilità.