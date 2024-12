Ilrestodelcarlino.it - L’Okasa Falconara saluta il 2024 col poker al Verona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unper finire al meglio ilper. E cioè al secondo posto in classifica, con la porta di Sestari ancora imbattuta e la miglior difesa della serie A di futsal femminile. In più una prestazione da 10 e lode dove l’unica pecca è lo sfortunato rosso a capitan Ferrara costretta a saltare il Derby dell’Adriatico con il Pescara dopo le feste. Intanto al PalaBadiali si gode questo successo per 4-0 contro l’Audace. Al 9’13’’,spezza l’equilibrio: Isa Pereira raccoglie un assist di Martin Cortes, spalle alla porta, e lascia partire un tiro potente e preciso appena fuori dal limite dell’area, portando in vantaggio le marchigiane. Non passa nemmeno un minuto eraddoppia. Da calcio d’angolo, Elpidio rimette forte al centro e Pereira, con un tocco di prima intenzione, sigla la doppietta.