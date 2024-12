Ilgiorno.it - Lodi, rapinano un ragazzo sotto la minaccia di un coltello: tre giovani denunciati, anche un minore

, 23 dicembre 2024 -soldi puntando una un, individuati e. Gli accusati sono tre ragazzi, uno ènne. Svolta nelle indagini della Questura disulla rapina avvenuta sabato 21 dicembre 2024, di pomeriggio, intorno alle 15, nel centro storico di. Gli agenti hanno identificato i treche ritengono essere i presunti autori del colpo. Gli indagati risponderanno, a piede libero, per rapina in concorso. Sono stati rintracciati già nella serata di sabato. La vittima, che ha sporto denuncia, è un giovane rapinato nei pressi della pista di pattinaggio in piazza Matteotti. Ilè riuscito a descrivere agli agenti i tre razziatori e le pattuglie si sono subito messe a cercarli per le vie della città. E sono stati trovati: indossavano gli stessi abiti descritti dalla vittima, nonché con ilpresumibilmente utilizzato per la rapina e le somma di danaro sottratta al giovane, 60 euro.