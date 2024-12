Feedpress.me - L'Inter è un diesel: Como ko nella ripresa sotto i colpi di Carlos Augusto e Thuram

Altra vittoria per l’di Simone Inzaghi, che batte per 2-0 ile risponde ad Atalanta e Napoli, restando in scia . Decisive le reti, entrambe nel secondo tempo, diprima epoi, di fronte a unche ha comunque tenuto testa ai nerazzurri in una partita complicata. Buon avvio, infatti, da parte della squadra di Fabregas, ben messa a schermo delle avanzateiste,.