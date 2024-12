Quotidiano.net - Lily Allen e David Harbour si sono lasciati: l’indizio sul Tinder dei vip

Il matrimonio frae il marito, attore diventato celebre negli ultimi anni soprattutto per il ruolo del poliziotto Jim Hopper nella serie cult ‘Stranger Things’, sarebbe ormai finito. A rivelarlo al Daily Mail sarebbe stata un’amica della cantante - ricordiamo il celebre adagio “Dagli amici mi guardi Iddio, che dagli amici mi guardo io” -, che ha raccontato cheavrebbe aperto un profilo su Ray. Di cosa si tratta? Raya è una app di incontri - per i non famosi e non americani sarebbe- utilizzata da diverse celebrità. Lilì, insomma, sarebbe in cerca di incontri. Anche se va sottolineato che il suo profilo su Raya era attivo già prima. Però ora lo avrebbe riattivato. Non è ancora chiaro se per cercare partner per un “date”, ovvero un reale appuntamento, o per una conoscenza platonica.