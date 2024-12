Lapresse.it - Lecco, trovata donna morta in strada

Il corpo di unaè stato trovato questa mattina in via Valassina a Nibionno, in provincia di. Secondo una prima ipotesi lasarebbe stata investita da un veicolo: all’arrivo i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Merate per le indagini del caso.