Latinatoday.it - Le notizie più importanti di oggi 23 dicembre 2024 a Latina e in provincia

Leggi su Latinatoday.it

Ledi: ecco il riepilogo di giornata attraverso i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato lapontina in questo lunedì 23. - E’ stato denunciato l’uomo di 35 annoi che sabato sera era alla guida dell’auto fuggita dopo l’incidente in via.