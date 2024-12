Bubinoblog - L’ANNO CHE VERRÀ: IL CAST UFFICIALE DEL CAPODANNO DI RAI1 CONDOTTO DA MARCO LIORNI

che, il tradizionale show musicale del 31 dicembre di, per il secondo anno è in Calabria e per la prima volta èda.Da Crotone si passa a Reggio Calabria con il padrone di casa de L’Eredità che accoglierà un ricco parterre di cantanti amatissimi da tutte le generazioni per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025.che2024 – Ilaccoglierà sul palco di Reggio Calabria tanti cantanti a partire da Arisa e Clementino, reduci dalla finale di The Voice Kids, ai coach di Ora o Mai Più (da sabato 11 gennaio su) come Alex Britti, Patty Pravo e Donatella Rettore. Ecco ile completo deldell’ammiraglia Rai.Alex BrittiAnna OxaArisaBigMamaClementinoCristiano MalgioglioDiodatoErmal MetaJ-AxLeo GassmannLos LocosNino FrassicaPatty PravoRettoreRicchi e PoveriRomina PowerSal Da VinciSandy MartonL'articoloCHE: ILDELDIDAproviene da BUBINO.