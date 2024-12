Laverita.info - La troppa tolleranza nuoce ai più deboli

Per difendere i bambini bisogna fissare un chiaro confine tra il bene e il male, come un tempo faceva la Chiesa. Oggi, invece, l’aborto viene considerato un diritto e non si prendono le distanze da chi parla di un’assurda «libertà sessuale» dei fanciulli.