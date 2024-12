Sport.quotidiano.net - La statistica. Un trionfo esterno che risale al 1950

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una partita che non si gioca da ventuno anni. Era il 2003 e Inter-Como finì 4-0 con la prima rete in nerazzurro di Batistuta, il raddoppio di Gigi Di Biagio e la doppietta di Vieri. Solo una volta, in tredici precedenti a San Siro contro i nerazzurri, i lariani hanno strappato il successo. Era il primo incrocio tra le due formazioni con l’Inter in casa, il secondo in totale dopo la gara di andata dello stesso campionato (1949/50). Rabitti e Ghislandi segnarono una volta a testa, ai padroni di casa non bastò la rete di Nyers. E pensare che pochi mesi prima, a campi invertiti, i nerazzurri avevano vinto con un largo 5-1.M.T.