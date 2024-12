Riminitoday.it - La Regina "saluta" l'anno nuovo tra dj set, intrattenimento e l'incanto del Christmas Village

La città di Cattolica è pronta ad indossare cappellino e trombetta per dare il benvenuto al 2025, con una serata speciale dedicata alla comunità e a tutti coloro che hscelto la città per festeggiare il Capod. In Piazza Roosevelt, dalle ore 22:00, prenderà vita uno spettacolo gratuito.