La gioielleria Di Natale Boato chiude dopo 50 anni un riconoscimento dal Comune

Cesserà l'attività il 31 dicembre la storica oreficeria DiBoato di via Cappuccina, a Mestre. Fondata nel 1955 da Guglielmo Di, nacque inizialmente come laboratorio in via Montello, dove il fondatore trasmise l'arte orafa a numerosi giovani, tra cui Perinato, Pavanati, Fedalto.