La Gino Landini rialza la testa e scaccia la crisi

LERICI84AMICI S. MAURO TORINESE 59LERICI: Putti 18, Gaspani Leonardo 4, Menicocci 12, Albanesi 3, Biaggini 23, Gaspani Lorenzo 0, Maccari 2, Oddone 0, Poletto 6, Tripodi 0, Sacchelli 3, Cozma 13. All. Ricci.AMICI SAN MAURO TORINESE TO: Pizzaia S., Domiziano, Pizzaia M., Fassio, Savarino, Derick, Origlia, Girolamo, Latorre, Andreone, Eruke, Fidone. All. Torraco.Arbitri: Caravagna e Mele di Genova. LERICI – Al Palabiagini lericino, nel Girone A della Conference Nord Ovest della Serie C maschile, latorna al successo con una vittoria assai netta che peraltroquella che pareva l’ombra della: in ragione dei recenti risultati. Al termine lo stesso coach Gabriele Ricci ha detto di essere molto contento e ha parlato di gara sempre sotto controllo.