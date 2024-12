Ilrestodelcarlino.it - La forlivese Laura Zecchini protagonista a L'Eredità su Rai Uno

Castrocaro Terme (Forlì), 24 dicembre 2024 - Una castrocarese a L’. Dopo Raffaele Dotti, un’altra giovane e talentuosa termale si mette in luce nella fortunata trasmissione di Rai 1, in onda ogni sera alle 18.45 prima del tg. Cantante lirica, laureanda in musica rinascimentale e barocca al Conservatorio ‘Bruno Maderna’ di Cesena,è statadella puntata di lunedì sera. Frangetta sbarazzina, perfettamente a proprio agio davanti alle telecamere, la castrocarese ha superato senza intoppi la prima fase del quiz - show prima di conquistare uno dei tre posti in palio per l’accesso al triello, sfida che prelude la finale a due e la temuta quanto ambita ghigliottina. Un lasciapassare agguantato indovinando la parola misteriosa russa ‘matroska’, che in italiano significa orso bianco.