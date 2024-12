Ilgiorno.it - La comunità rom: "Inaccettabile chiudere il campo"

"Una decisione". Così ladelrom di via Chiesa Rossa definisce la scelta del Comune diper sempre questo villaggio della periferia sud. A fianco dei capifamiglia, le associazioni Upre Roma e Kethane Italia: insieme, in un comunicato spiegano che la chiusura "si tradurrebbe nella distruzione delle case di 240 persone, 80 famiglie e oltre 100 bambini che qui vivono da oltre 25 anni. Larespinge con fermezza questa ipotesi, ribadendo il diritto a rimanere nelle proprie case. Le problematiche tecniche addotte dal Comune, come la necessità di adeguare l’impianto elettrico e il sistema fognario, sono risolvibili con interventi di manutenzione ordinaria". Ancora: "Il Villaggio delle Rose non è un “”. È una zona residenziale composta da case prefabbricate regolari e decorose.