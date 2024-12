Fanpage.it - La cena della Vigilia di Natale 2024 da Berton a Milano: cosa prevede il menu e quanto costa

Leggi su Fanpage.it

Ildi magro per laè firmato dallo chef Andrea, istituzione milanese in zona Porta Nuova dopo anni da Gualtiero Marchesi e Alain Ducasse. Tra le portate brodo di cappone con cappelletti di vitello, faraona arrosto e panettone alla crema di marsala: il costo è di 180 euro a persona, con bevande in abbinamento a 110 euro.