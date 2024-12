Today.it - La burrasca di Natale flagella l'Italia: freddo e neve per il vortice artico

Leggi su Today.it

Dopo tre anni consecutivi all'insegna della mitezza e dell'anticiclone, quest'anno ilarriva con in pieno clima invernale: i prossimi giorni saranno caratterizzati dale dallache interesserà principalmente le regioni adriatiche e meridionali per via dell'ingresso di aria.