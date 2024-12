Fanpage.it - KTM in bancarotta, anche la partecipazione alla MotoGP è a rischio: l’annuncio del curatore fallimentare

Leggi su Fanpage.it

Tra i provvedimenti presi in seguito all'autogestione controllata di KTM, ilhainserito l'uscita ddella casa austriaca: incertissimo dunque il futuro per il team Factory per la squadra satellite Tech3 e per i piloti Pedro Acosta, Enea Bastianini, Brad Binder e Maverick Vinales.