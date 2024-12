Chietitoday.it - Interruzioni idriche anche a Natale in più di 50 comuni della provincia

Leggi su Chietitoday.it

Non mranno disagialla vigilia e aa causa delleprogrammatefornitura idrica in moltidi Chieti.La Sasi spa confermaper la settimana dal 23 al 30 dicembre 2024 il razionamentorisorsa idrica, che in alcuni