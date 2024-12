Veneziatoday.it - Inseguimento e schianto a Marghera, auto della polstrada contro un furgone Veritas

Leggi su Veneziatoday.it

Incidente nella notte a: un'polizia stradale è andata a sbattereun mezzoimpegnato nella raccolta dei rifiuti organici e alcune delle persone coinvolte sono rimaste ferite, sembra in modo non grave. Lo ssi è verificato lungo via Trieste durante un.