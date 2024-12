Latinatoday.it - Incendio in un’abitazione nella notte

Leggi su Latinatoday.it

E’ stata unadi lavoro intenso quella tra domenica 22 e lunedì 23 dicembre, per i vigili del fuoco. Numerose sono state le segnalazioni e le richieste di interventi per il maltempo, in particolare per il forte vento che ha causato la caduta di alberi e rami. A Terracina invece a tenere.