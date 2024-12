Brindisireport.it - Incendio auto in città: vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme

BRINDISI - L'di una Ford Fiesta in sosta si è verificato, per ragioni in fase di accertamento, in viale San Giovanni Bosco, all'angolo di via Cattaneo, al quartiere Santa Chiara, nei pressi del palazzo della sede Telecom. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 dicembre.