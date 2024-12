Udinetoday.it - In onda una puntata di MasterChef Italia girata in Friuli Venezia Giulia

Leggi su Udinetoday.it

torna in: giovedì 26 dicembre, alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, andrà inlatra Marano Lagunare e la Riserva Naturale Foci dello Stella. Le località lagunari saranno protagoniste della prima esterna della nuova.