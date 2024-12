Liberoquotidiano.it - Il processo Salvini scatena il pubblico: Bruno Vespa e David Parenzo, cosa filtra subito dopo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Cinque minuti) IlOpen Arms non è un evento giudiziario qualsiasi. A differenza di decine di procedimenti contro politici che lasciano più o meno indifferente l'opinione pubblica, il caso del presunto sequestro di 147 migranti avvenuto nell'agosto 2019 aveva tutte le caratteristiche per diventare il terreno per una radicale contrapposizione ideologica del. L'Auditel dimostra che nella giornata di venerdì l'audience non è rimasta indifferente, tutt'altro. Si sono registrati ottimi ascolti perche con Cinque Minuti su Rai 1 ha toccato il 23% di share ospitandocosì come nel daytime perche su La7 con L'aria che tira ha superato il 6%. Riscontri notevoli anche per i Tg che hanno registrato un'oscillazione in positivo della curva tra 0.